Australian Open 2026 Sinner-Darderi | il derby azzurro in diretta

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner e Luciano Darderi si sfidano nel secondo ottavo di finale, offrendo un derby tutto italiano. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire da vicino questa sfida tra due promettenti talenti del tennis italiano. Un appuntamento importante che sottolinea la crescente presenza del nostro Paese nel torneo.

Jannik Sinner contro Luciano Darderi. Si tinge di azzurro il secondo ottavo di finale di giornata agli Australian Open 2026. Il n°2 del mondo e il n°25 scendono in campo alle 8 (ora italiana) sulla Margaret Court Arena del Melbourne Park. Chi vince va ai quarti di finale contro uno tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Prima di arrivare a questo appuntamento il 24enne altoatesino ha superato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Il 23enne di Villa Gesell, invece, ha battuto Cristian Garin, Sebastián Báez e Karen Khachanov. Quella tra Jannik e Luciano è una sfida inedita: i due infatti non si sono mai incontrati fino ad ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

