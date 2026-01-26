Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Ben Shelton. Il giovane statunitense, attualmente al settimo posto nel ranking mondiale, ha battuto Casper Ruud in quattro set. La sfida tra Sinner e Shelton rappresenta un momento importante del torneo, con entrambi i giocatori pronti a mettere in campo le proprie capacità per avanzare nella competizione.

Jannik Sinner sfiderà lo statunitense Ben Shelton ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Il 23enne di Atlanta, n°7 del mondo, ha vinto contro il norvegese Casper Ruud (n°13) per 3-6 6-4 6-3 6-4 dopo due ore e 38 minuti di gioco. L’azzurro e l’americano si incontreranno per la decima volta e il bilancio sorride al campione di Sesto Pusteria che ha vinto otto incontri e ne ha perso solo uno, nel 2023, al Masters 1000 di Shanghai. Four HUGE matchups? #AO26 pic.twitter.comeFkAyJ7pFG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 Sinner vince contro Darderi e va ai quarti. Jannik si è qualificato ai quarti di finale grazie alla vittoria nel derby azzurro contro Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Sinner batte Darderi: ai quarti c’è Shelton

Sinner, quando gioca ai quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud. Orario e dove vederla in tvJannik Sinner affronta i quarti di finale degli Australian Open, dopo aver battuto Darderi e qualificandosi per questa fase del torneo.

Sinner, quando gioca i quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud. Orario e dove vederla in tvJannik Sinner è approdato ai quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà Shelton o Ruud.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Sinner-Darderi, l'ottavo di finale lunedì alle 8; Al via gli Australian Open, Sinner a caccia del terzo titolo consecutivo.

Australian Open 2026, Sinner-Darderi: il derby azzurro in direttaJannik Sinner contro Luciano Darderi. Si tinge di azzurro il secondo ottavo di finale di giornata agli Australian Open 2026. Il n°2 del mondo e il n°25 ... lapresse.it

Quando gioca Jannik Sinner? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026Jannik Sinner infiamma Melbourne e fa crescere l’attesa: l’Australian Open entra nel vivo e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo nei quarti di ... funweek.it

Australian Open: Sinner batte Darderi in tre set e va ai quarti. È la terza volta che due italiani entrano nei migliori otto a Melbourne Link nel primo commento - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com