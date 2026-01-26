Al Australian Open 2026, Ben Shelton, testa di serie numero otto, ha superato Casper Ruud negli ottavi di finale, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo. Dopo quattro set, Shelton ha ottenuto la qualificazione e ora affronterà Jannik Sinner nei quarti di finale. La sfida promette di essere un importante momento di scena nel tabellone maschile di Melbourne.

Nell’ultimo incontro degli ottavi di finale del singolare maschile degli Australian Open Ben Shelton, testa di serie numero otto, doma il norvegese Casper Ruud 3-6 6-4 6-3 6-4 in due ore e trentasei minuti e guadagna il pass per entrare tra i migliori otto del torneo. Nei quarti di finale il giocatore statunitense sfiderà Jannik Sinner nel decimo atto della loro rivalità. Il norvegese, dopo aver annullato due palle dello 0-1, difende la battuta sull’errore dal fondo del rivale. Lo statunitense timbra l’1-1 ai vantaggi con il servizio vincente. Il giocatore scandinavo rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-1 ottenuto grazie al doppio fallo dell’avversario e allunga sul 4-1 con il diritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Shelton doma Ruud e sfiderà Sinner nei quarti

Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Ora Shelton o RuudSinner scenderà in campo nei quarti degli Australian Open.

Sinner, quando gioca i quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud. Orario e dove vederla in tvJannik Sinner è approdato ai quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà Shelton o Ruud.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Djokovic agli ottavi: è la 400^ vittoria Slam; Australian Open 2026, Shelton manda un messaggio a Sinner e Alcaraz: Sono migliorato molto; RECAP! Day 7: tripletta Italia agli ottavi, Wawrinka saluta Melbourne; Australian Open 2026, programma di domani (26 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo.

Bertolucci netto: Shelton e Sinner potrebbero affrontarsi in diurno per esigenze televisiveIl telecronista si è cosi espresso mentre la gara tra Shelton e Ruud è ancora in atto in questo momento. Si sta disputando in questi minuti l’ultimo Ottavo di finale degli Australian Open 2026, la sfi ... tennisitaliano.it

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2026/ Shelton Ruud video streaming tv: Musetti show, è ai quarti! (26 gennaio)Diretta Australian Open 2026 streaming video tv: primo quarto a Melbourne per Lorenzo Musetti, che domina Taylor Fritz e avrà ora Djokovic. ilsussidiario.net

Australian Open: Sinner batte Darderi in tre set e va ai quarti. È la terza volta che due italiani entrano nei migliori otto a Melbourne Link nel primo commento facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com