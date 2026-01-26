Australian Open 2026 p 6 | Sinner e Musetti sono certezze

Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria importante contro Taylor Fritz agli Australian Open 2026, dimostrando grande maturità. Ora si prepara ad affrontare Novak Djokovic, noto come il suo avversario più difficile. La competizione si fa più intensa, ma Musetti si presenta come una delle promesse più interessanti del torneo. La sfida contro Djokovic rappresenta un passo fondamentale nel percorso del giovane tennista italiano.

Lorenzo Musetti firma una vittoria di grande maturità contro Taylor Fritz e ora lo attende la bestia nera Novak Djokovic. Jannik Sinner, recuperato fisicamente, supera un combattivo Luciano Darderi senza scampo. Ben Shelton convince contro Casper Ruud. Può davvero impensierire Sinner? Spazio anche al tabellone femminile, con due quarti di finale di altissimo livello: Anisimova vs Pegula Swiatek vs Rybakina Vi aspettiamo in diretta alle 18:45 sul canale YouTube di OA Sport per una nuova puntata di TennisMania, con analisi, commenti e approfondimenti su tutti i match più importanti. #Tennis #Musetti #Sinner #Djokovic #Shelton #Fritz #RolandGarros #ATP #WTA #Swiatek #Rybakina #TennisMania #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Australian Open 2026 si avvicinano, con il torneo in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti proseguono il loro percorso, confermando ottimi risultati.

