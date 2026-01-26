Australian Open 2026 Musetti conquista i quarti di finale | batte Fritz in due set

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open 2026, battendo Fritz in due set. L'incontro si è svolto a Melbourne il 26 gennaio 2026, segnando un importante traguardo nella carriera del tennista italiano. Questa qualificazione rappresenta un passo significativo nel percorso del giocatore verso le fasi finali del torneo.

Melbourne, 26 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set nel match degli ottavi dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Primo set dominato da Musetti, che infila un break dopo l’altro trovando una super prestazione al servizio (a fine partita gli ace saranno 14, quasi un record per lui). Fritz prova una reazione nel secondo parziale, che prosegue in parità fino all’11esimo game, quando l’azzurro riesce a rubare la battuta per l’allungo decisivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open 2026, Lorenzo Musetti: Djokovic? A questa età penso sia contento di arrivare riposato. All'inizio Fritz non serviva molto beneAUSTRALIAN OPEN 2026 - Il carrarino, dopo la vittoria in 6-2 7-5 6-4 contro Taylor Fritz agli ottavi di finale a Melbourne, ha rilasciato alcune dichiarazioni. eurosport.it

Australian Open 2026, Musetti straordinario: batte Fritz e va ai quarti con DjokovicLorenzo Musetti agli Australian Open, Melbourne, 26 gennaio 2026 (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) Lorenzo ... msn.com

