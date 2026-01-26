Australian Open 2026 il programma di domani 27 gennaio | orari ordine di gioco tv streaming

Ecco il programma di domani agli Australian Open 2026, con orari, ordine di gioco, modalità di visione in TV e streaming. Si aprono i quarti di finale del primo Slam dell’anno, concentrandosi sulla parte alta dei tabelloni. Le condizioni climatiche prevedono temperature superiori ai 40 gradi, aggiungendo ulteriori sfide ai giocatori. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire gli incontri.

Cominciano agli Australian Open 2026 i quarti di finale. Il primo Slam dell’anno vedrà in campo la parte alta dei due tabelloni, ma lo farà con la minaccia di un caldo ancora più devastante di quello vissuto nella notte tra venerdì e sabato: i 40 gradi sono dati per abbondantemente superati. Tabellone maschile: un anno dopo, Alex de Minaur gioca contro il numero 1 del mondo una seconda volta. Allora era Jannik Sinner, stavolta è Carlos Alcaraz, al quale in carriera ha tolto due set e questa volta sarà spinto dal pubblico di casa. Per Alexander Zverev, invece, è caccia al ritorno in semifinale con la sfida che il tedesco dovrà porre al lanciatissimo promettente americano Learner Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it

