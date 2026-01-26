Gli Australian Open 2026 segnano un’importante svolta nel mondo del tennis, con sette delle prime otto teste di serie avanzate ai quarti di finale. Un risultato che non si vedeva da 17 anni e che testimonia la competitività e il livello elevato dei giocatori in questa edizione dello Slam. Questa particolare affermazione sottolinea il valore dei migliori atleti e la qualità del torneo attuale.

Gli Australian Open 2026 stanno entrando nella storia del tennis: per la prima volta in 17 anni, ben sette delle prime otto teste di serie si sono qualificate per i quarti di finale di uno Slam. Un risultato che non si vedeva dal 2009 nel torneo di Melbourne e che sottolinea come i principali favoriti stiano rispettando il loro status in uno dei tabelloni più equilibrati degli ultimi anni. Il percorso fino agli ottavi ha visto poche sorprese nel segmento d’élite del ranking: i big del circuito mondiale hanno dimostrato continuità e controllo, consolidando il valore delle loro posizioni in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, dominio dei big: sette top-8 ai quarti, non accadeva da 17 anni

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto Taylor Fritz in tre set.

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Ben Shelton.

Gli Australian Open 2026 nella storia: le prime sei teste di serie nei quarti in entrambi i tabelloniUn record assoluto nell’era Open è stato fatto registrare in questa edizione degli Australian Open: sia nel maschile che nel femminile i primi sei favoriti del seeding sono nei quarti Gli Australian O ... tennisitaliano.it

