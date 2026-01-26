Australian Open 2026 Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien il 27 gennaio | orario precedenti e dove vederli

Il 27 gennaio, Melbourne Park ospiterà i quarti di finale degli Australian Open 2026, con incontri tra Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien. In questa giornata si delineeranno le sfide decisive per l’accesso alle semifinali, offrendo agli appassionati un'occasione di seguire da vicino partite di alto livello. Di seguito, orari, precedenti e informazioni su come seguire gli incontri in diretta.

Melbourne Park si prepara a un martedì di grande tennis. Il 27 gennaio si aprono i quarti di finale degli Australian Open 2026. In campo sia gli uomini sia le donne, ma anche il doppio maschile. Si preannuncia un’altra giornata di fuoco, con temperature altissime: si dovrebbe arrivare ai 40 gradi, con picchi fino a 45. Gli organizzatori sono pronti ad attivare il protocollo contro il caldo estremo, che prevede la chiusura del tetto dello stadio nel caso in cui si raggiunga il grado cinque della Heat Stress Scale come accaduto durante il match del 24 gennaio tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il torneo Australian Open 2026 prosegue con l'interesse rivolto a Jasmine Paolini, che scenderà in campo il 23 gennaio.

Nel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

