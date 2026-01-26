Aurora Ramazzotti lancia il suo nuovo podcast quando inizia e dove ascoltarlo

Aurora Ramazzotti sta per lanciare il suo nuovo podcast, intitolato Questa non è un'intervista. Ecco quando inizia e dove ascoltarlo. Dopo il fortunato esperimento nato lo scorso anno a Sanremo in collaborazione con Cosmopolitan, Aurora Ramazzotti sta per tornare con il suo nuovo podcast, intitolato Questa non è un'intervista. La giovane conduttrice sta infatti per partire con questo appassionante progetto audiovisivo, che mescolerà diversi linguaggi e format. Il programma, che sarà contraddistinto dallo spirito esuberante della Ramazzotti, tenterà di rompere, come suggerisce il titolo, i confini delle tradizionali interviste, offrendo al pubblico un'esperienza completamente nuova, insieme ai vari ospiti che arriveranno puntata dopo puntata.

