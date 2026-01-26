Attenti a questi numeri Spopola la truffa in Italia già tante vittime | come difendersi

Negli ultimi mesi si registrano crescenti segnalazioni di chiamate sospette provenienti da numeri con prefisso +358, assegnato alla Finlandia. Questi contatti rappresentano una minaccia crescente per gli utenti italiani, che devono prestare attenzione a possibili tentativi di truffa. È importante conoscere le modalità di difesa e riconoscere tempestivamente le chiamate sospette per tutelare la propria sicurezza online e telefonica.

Negli ultimi mesi aumentano le segnalazioni di chiamate sospette provenienti da numeri con prefisso internazionale +358, assegnato alla Finlandia, che stanno raggiungendo utenti italiani in modo sempre più frequente. Il fenomeno ricorda quanto già accaduto con i numeri danesi con prefisso +45, spesso utilizzati per tentativi di truffa telefonica, spoofing o raggiri automatizzati. Va precisato che non tutte le chiamate provenienti dalla Finlandia sono fraudolente. Chi intrattiene rapporti commerciali, collaborazioni professionali o ha inviato candidature a aziende scandinave può ricevere telefonate del tutto legittime.

