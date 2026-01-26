Ats liquida il saldo 2025 alle strutture sociosanitarie

Ats Bergamo ha approvato la liquidazione del saldo dell’extra budget per il terzo trimestre 2025, destinato alle strutture sociosanitarie accreditate e contrattualizzate. Questa somma riguarda le unità d’offerta che, nel periodo luglio-settembre, hanno fornito assistenza a persone con bisogni complessi, garantendo continuità e qualità dei servizi.

Ats Bergamo ha approvato la liquidazione del saldo dell’extra budget relativo al terzo trimestre 2025, destinato alle unità d’offerta sociosanitarie accreditate e a contratto che, nel periodo luglio–settembre, hanno garantito assistenza a persone con bisogni particolarmente complessi. L’importo complessivo rendicontato è pari a 640.634,56 euro. Le risorse derivano da fondi già assegnati da Regione Lombardia ad ATS Bergamo. Cos’è l’extra budget e a cosa serve? Si intende una quota aggiuntiva di finanziamento, prevista dal Sistema Sociosanitario Regionale, per sostenere le Strutture che accolgono, oltre all’attività ordinaria, persone che necessitano di livelli assistenziali più elevati.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su ats liquida Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali: prorogato il bando Da Reggio Calabria all’intera regione, Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescenti Da Reggio Calabria e tutta la regione, Di Palma evidenzia la carenza di strutture sociosanitarie dedicate agli adolescenti con disturbi psichiatrici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ats liquida il saldo 2025 alle strutture sociosanitarieIl riconoscimento dell’extra budget rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il lavoro delle Strutture Sociosanitarie che operano quotidianamente sul nostro territorio accanto alle person ... bergamonews.it UN PASSO ALLA VOLTA… PER SENTIRSI GIOVANI, SEMPRE Si intitola “Un passo alla volta” uno dei cortometraggi realizzati nell’ambito della campagna video di promozione della salute di ATS Brescia. Un progetto che invita a prendersi cura della propria - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.