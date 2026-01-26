Atletico Ascoli ripreso dal Termoli

L'Atletico Ascoli e il Termoli si sono affrontati in una partita terminata in parità con il risultato di 1-1. La gara, valida per il campionato, ha visto le formazioni schierate con un 3-5-2, con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo. Di seguito, i dettagli della formazione e il risultato finale, che testimoniano l'equilibrio tra le due squadre in questa sfida.

ATLETICO 1 TERMOLI 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, D'Alessandro (35' st Nonni), Feltrin; Bucco, Sbrissa (33'st Belloni), Muro, Coppola, Sardo; Maio (35' st Didio) Minicucci (22' st Forgione). A disp.: Viganò, Moscarini, Gafuri, Antoniazzi, Carbone. All.: Seccardini. TERMOLI (3-5-2): Iannacone; Avolio (35'st Thiane), Magnani, Biguzzi; Tracchia, Hysaj (43'st Galdo), Colabella, Mercuri, Antonacci; Romano, Cancello (28'st Staffa). A disp.: Troseli, Maggioli, De Risio, Marsico, Toffolo, Manara. All.: D'Adderio. Arbitro: De Paolis di Cassino. Reti: 6' st Maio (A) su rigore; 10' st Colabella (T).

