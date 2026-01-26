Atletica | Jacobs-Reider volano gli stracci I motivi dell’addio

Marcell Jacobs ha spiegato le motivazioni della separazione da Rana Reider, sottolineando di aver subito mancanze di rispetto. L’atleta olimpico, forte dei suoi successi e della sua determinazione, continua a puntare a nuovi traguardi nonostante le sfide. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rapporti professionali chiari e rispettosi nel mondo dell’atletica.

Marcell Jacobs è tornato sulle ragioni dell’addio a Rana Reider: “Mi ha mancato di rispetto”, ha detto il velocista azzurro L’oro olimpico, una velocità record e un sogno da accarezza: Marcell Jacobs non molla, a dispetto dei suoi 31 anni, e ha ancora grandi obiettivi da mettere in cantiere. Nel 2023, ha preso una scelta radicale, decidendo di trasferirsi in Florida insieme alla famiglia e lavorando al massimo con Rana Reider. Il coach avrebbe dovuto riportare l’italiano ai massimi livelli, ma così non è stato. E soprattutto i rapporti personali tra i due si sono incrinati, tanto da arrivare all’addio e al ritorno di Paolo Camossi, con cui ha conquistato due ori a Tokyo.🔗 Leggi su Sportface.it

Jacobs al veleno: Il cambio coach? Reider mi ha mancato di rispetto. Con Camossi invece...Il campione azzurro torna con il tecnico dei due ori di Tokyo: Mi conosce da quando sono ragazzino, sa cosa mi serve e c'è grande stima. Fino a maggio starò in Florida, poi tra Desenzano e Roma per ... msn.com

Marcell Jacobs: Reider allenatore poco presente, Camossi mi dà garanzie per puntare alle Olimpiadi di Los Angeles, abbiamo un ottimo rapportoATLETICA - Marcell Jacobs racconta i motivi del cambio di allenatore, dell'addio a Rana Reider e del ritorno di Paolo Camossi. A Tokyo siamo stati due ore e me ... eurosport.it

L'annuncio del ritorno di Marcell Jacobs alla corte di Paolo Camossi è stato applaudito dal mondo dell'atletica leggera italiana che rivede così il ricompattarsi della coppia che nell'estate 2021 portò il velocista azzurro a conquistare le due medaglie d'oro alle O - facebook.com facebook

“ ” Parla Jacobs: "Ha detto bene il presidente Mei, è un nuovo inizio e siamo tutti fiduciosi. Lavoriamo per dare altre emozioni e soddisfazioni a chi ci ha sempre seguito" shorturl.at/NkbkX #atleticaitaliana x.com