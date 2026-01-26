Atlantide occasione persa Cantù cade ancora

La sedicesima giornata della Serie A2 maschile di pallavolo ha confermato le difficoltà delle squadre lombarde, con Cantù e Atlantide che sono uscite sconfitte. Un turno senza risultati positivi per entrambe, evidenziando le sfide in questa fase del campionato. Questi incontri rappresentano un momento di riflessione per le squadre, che ora devono lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare.

La sedicesima giornata della A2 maschile di pallavolo non è stata favorevole alle due squadre lombarde che hanno rimediato altrettante sconfitte. Nell’anticipo del sabato che si è giocato a Lumezzane, a dire il vero, l’ Atlantide è comunque riuscita a mettere in cassaforte almeno un punto, ma il 2-3 subìto (25-19; 23-25; 17-25; 25-21; 11-15) suona comunque come un’occasione sciupata per la squadra di coach Zambonardi, che non è riuscita a dare continuità alla sua risalita e rimane in quinta posizione, con un ritardo dalla vetta che si è fatto di sette lunghezze, mentre il vantaggio sulla formazione potentina, che insegue al sesto posto, si è ridotto a quattro punti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

