Athletic Bilbao-Sporting Lisbona Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe in terra basca?

Nella cornice della cattedrale basca, Athletic Bilbao e Sporting Lisbona scendono in campo questa sera in Champions League. La partita promette spettacolo e potrebbe essere decisiva per le sorti del girone. Entrambe le squadre cercano il gol e la vittoria, sperando di lasciare il segno in questa sfida importante.

