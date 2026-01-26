Atalanta Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto

L'Atalanta sta valutando un trasferimento in prestito con diritto di riscatto per Maldini, che potrebbe trascorrere un anno in nerazzurro. Finora, ha collezionato 22 presenze e segnato 3 gol. Questa operazione mira a rafforzare la rosa e offrire nuove opportunità al giocatore, nel rispetto delle esigenze di entrambe le squadre coinvolte.

CALCIOMERCATO. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un anno in nerazzurro: 22 presenze e 3 gol. Operazione di mercato in uscita per l’Atalanta, chiamata a sfoltire il reparto offensivo dopo l’acquisto di Raspadori dall’Atletico Madrid. Tutto fatto per il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Non un anno brillante per Daniel Maldini. Arrivato dal Monza al termine del calciomercato invernale della scorsa stagione, ha faticato ad incidere nei primi mesi anche a causa di alcuni problemi muscolari. Trovando poi i primi gol con la maglia dell’Atalanta nelle ultime due giornate di campionato: doppietta al Parma e rete segnata al Genoa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto Approfondimenti su Atalanta Lazio L’Atalanta sfoltisce l’attacco: Maldini va alla Lazio in prestito con diritto di riscatto L’Atalanta ha deciso di ridimensionare il reparto offensivo, con Maldini che si trasferisce in prestito alla Lazio con diritto di riscatto. Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli È in fase di definizione l’accordo tra Maldini e la Lazio, che prevede un prestito con opzione di riscatto per Daniel Maldini. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Atalanta Lazio Argomenti discussi: Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscatto; Atalanta, Maldini vicino al Napoli. Raspadori e Lookman per rifarsi con il Parma; Daniel Maldini alla Juventus come vice Yildiz? Perché i bianconeri pensano al figlio di Paolo: la carriera dal Milan all'Atalanta; Calcio: Maldini verso la Lazio, domani non si allena a Zingonia. Atalanta, Maldini verso la Lazio in prestito con diritto di riscattoMaldini lascia l'Atalanta, va alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Un anno in nerazzurro: 22 presenze e 3 gol. ecodibergamo.it Maldini verso la Lazio: è il primo acquisto di Lotito dall’AtalantaMaldini va alla Lazio: dopo un anno senza spazio all’Atalanta, sarà il primo acquisto del club capitolino dai bergamaschi dal 2003. calcioatalanta.it Gianluca Di Marzio. . La Lazio accoglie Daniel Maldini: l’esterno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, pronto per cominciare la sua avventura in biancoceleste Nella giornata di oggi, 26 gennaio, sono stati scambiati i documenti con l’Atalanta, e adess - facebook.com facebook Lazio, scambio di documenti con l’Atalanta per Maldini: domani le visite mediche x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.