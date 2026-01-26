Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione | la protesta non violenta non è reato mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezza

Dieci attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti, sottolineando che la protesta non violenta non costituisce reato. I giudici hanno riconosciuto l’importanza della resistenza civile pacifica, in un contesto in cui il governo lavora a un nuovo pacchetto sicurezza. Questa decisione evidenzia l’importanza di tutelare il diritto di manifestare, mantenendo un equilibrio tra ordine pubblico e libertà di espressione.

Mentre il governo prepara il nuovo pacchetto sicurezza i giudici riconoscono il valore della resistenza civile nonviolenta. Giovedì 22 gennaio presso il tribunale di Roma si è tenuta l’udienza per il processo che ha visto imputate 10 persone per l’azione compiuta il 7 novembre 2022 su GRA uscita 1 Aurelia; azione realizzata nell’ambito della precedente campagna “No gas No Carbone”. Il giudice al termine dell’udienza ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Nello specifico: non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato per l’interruzione di pubblico servizio; non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per la violazione del foglio di via; assoluzione per tenuità del fatto dall’imbrattamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione: la protesta non violenta non è reato, mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezza Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione: la protesta nonviolenta non è reato, mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezzaDieci attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti, confermando che la protesta nonviolenta non costituisce reato. Ultima Generazione: attivisti assolti per il blocco sull'Appia NuovaGiovedì mattina a Roma, 21 attivisti coinvolti nel blocco nonviolento sull’Appia Nuova sono stati assolti da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Attivisti climatici assolti. Con questa sono 57; Raccordo bloccato, tutti assolti gli attivisti di Ultima generazione; Attivisti assolti; Ultima generazione, il Tribunale assolve 21 attivisti per la protesta su via Appia del 202. Raccordo bloccato, tutti assolti gli attivisti di Ultima generazioneMilano, 24 gen. (askanews) – Sono stati tutti assolti i 10 attivisti di Ultima Generazione finiti sotto processo a Roma per il blocco stradale compiuto il 7 novembre 2022 su GRA all’altezza dell’uscit ... askanews.it Ultima Generazione, attivisti assolti per il blocco del raccordo a Roma nel 2022Giovedì 22 gennaio presso il tribunale di Roma si è tenuta l'udienza per il processo che ha visto imputate 10 persone per l'azione compiuta il 7 novembre 2022 sul Grande raccordo anulare uscita 1 Aur ... msn.com Manifestare in modo non violento, in un Paese democratico, non è reato Tutti assolti gli attivisti di Ultima generazione che il 7 novembre bloccarono il GRA È la 57º assoluzione per questi ragazzi, vittime di una reiterata persecuzione a cui sarebbe il caso di po x.com Avevano bloccato il Grande Raccordo Anulare, impedendo alle persone perbene di andare a lavorare, di studiare, di arrivare in ospedale, in nome, neanche a dirlo, di “madre natura”. Oggi quegli stessi attivisti festeggiano l’assoluzione e rivendicano tutto, sen - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.