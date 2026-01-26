assegno di inclusione di gennaio in pagamento attenzione al rinnovo isee

Il 27 gennaio 2026 segna una data importante per chi riceve o richiede l’Assegno di inclusione. In vista di questa scadenza, è fondamentale prestare attenzione al rinnovo dell’ISEE, documento necessario per mantenere la validità dell’assegno. Conoscere le tempistiche e i requisiti aggiornati permette di gestire correttamente il pagamento e evitare eventuali sospensioni.

Martedì 27 gennaio 2026 è una data importante per chi è interessato al pagamento dell’Assegno di inclusione. Si tratta di una data chiave per migliaia di famiglie: è infatti previsto l’accredito della mensilità di rinnovo per chi già percepisce l’Adi ed è in regola con i requisiti. Pagamento Assegno di inclusione. Nei giorni precedenti l’ Inps aveva confermato il calendario ufficiale degli accrediti Adi per l’intero anno, distinguendo tra prime erogazioni, arretrati e rinnovi mensili. Ma insieme alle date torna centrale un aspetto che si rischia di sottovalutare: l’obbligo di avere un Isee aggiornato, senza il quale il pagamento dell’Adi può essere sospeso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Assegno di inclusione, calendario dei pagamenti Inps ma attenzione all’IseeL’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (Adi) per il 2026.

Pagamento Assegno di Inclusione a gennaio 2026, date di accredito Inps e ultime novitàA partire da giovedì 15 gennaio 2026, l’Inps ha iniziato ad erogare il pagamento dell’Assegno di Inclusione per coloro che hanno superato positivamente l’istruttoria di dicembre.

