Assalto a un tir sull’A16 | rapina sventata e arresti nell’Avellinese

Un tentativo di rapina su un tir sull’A16, ad Avellino, è stato prontamente sventato. La polizia ha arrestato i responsabili, contribuendo a garantire la sicurezza sulla strada. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e controlli costanti lungo le principali arterie autostradali.

Un tentativo di rapina ai danni di un autoarticolato si è verificato lungo l'autostrada A16, nel territorio di Avellino. L'episodio si è concluso con l'arresto delle persone ritenute coinvolte. L'assalto è avvenuto mentre il mezzo pesante sostava in una piazzola. Secondo quanto riferito dall'autotrasportatore, alcuni individui si sarebbero avvicinati alla cabina, colpendola con calci e pugni e cercando di forzarne l'accesso. L'azione non ha raggiunto lo scopo. L'uomo alla guida del tir è riuscito ad allontanarsi dall'area e a raggiungere la Questura di Avellino, dove ha sporto denuncia. La descrizione fornita ha consentito agli agenti della Polizia Stradale e delle Volanti di avviare immediatamente le ricerche del veicolo segnalato.

Nella città di Roma, la Polizia di Stato ha sventato una tentata rapina in banca, assicurando l’arresto di cinque persone.

Un tir carico di cemento ha preso fuoco sull’autostrada A16 in Irpinia.

