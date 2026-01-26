’Assaggi di futuro’ all’istituto Artusi | Occasione per studenti e famiglie

All’istituto Artusi, “Assaggi di futuro” offre a studenti e famiglie un’opportunità di conoscere percorsi formativi e professionali. L’iniziativa favorisce incontri tra il mondo scolastico e il territorio, facilitando l’orientamento verso il lavoro e le opportunità professionali. Un’occasione per approfondire le competenze acquisite e per esplorare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, contribuendo a un percorso di crescita consapevole e mirato.

Percorsi per entrare nel mondo del lavoro, opportunità professionali, possibilità di incontro tra l’offerta che proviene dal territorio e le competenze acquisite durante gli studi. Ha ruotato intorno a questi temi la terza edizione del workshop ‘Assaggi di futuro. Una scuola, tante opportunità’, iniziativa di orientamento rivolta agli studenti dell’Iis ‘Pellegrino Artusi’ di Chianciano Terme e delle scuole medie dell’area. Obiettivo dell’evento, approfondire scenari futuri, mettere a fuoco le conoscenze più richieste e mostrare le prospettive occupazionali. Gremita l’aula Agorà, anche dalle famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa dell’alberghiero, e dalle aziende che hanno presentato le proprie realtà professionali, con particolare attenzione al settore turistico e alla sua filiera economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

