Asl Lecce scudo veterinario | oltre 40mila interventi in un anno di controlli

L’Asl di Lecce ha presentato i risultati del suo scudo veterinario, con oltre 40.000 interventi effettuati in un anno di controlli. Durante la prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, il polo didattico ha ospitato una conferenza dedicata ai servizi sanitari pubblici, evidenziando l’importanza della prevenzione e dell’assistenza veterinaria nel territorio.

Dai 35mila test negli allevamenti alle 2.700 verifiche sulle tavole dei cittadini: illustrati i numeri di un 2025 al servizio della salute pubblica, nel solco dell’approccio One Health. Tremila le sterilizzazioni LECCE – Il polo didattico dell’Asl di Lecce ha ospitato una conferenza dedicata ai servizi sanitari pubblici in occasione della prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. L’iniziativa, istituita ufficialmente dalla legge 49 del 2025, ha rappresentato un momento fondamentale per ribadire il ruolo strategico della medicina veterinaria nella tutela della salute pubblica. L’attività dell’Asl si sviluppa attraverso tre pilastri fondamentali che presidiano l’intera filiera.🔗 Leggi su Lecceprima.it

