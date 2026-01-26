Ascolti TV di domenica 25 gennaio 2026 | Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano bene Report e Che Tempo Che Fa

Gli ascolti televisivi di domenica 25 gennaio 2026 mostrano una programmazione diversificata, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in prima linea nell’access prime time. In prima serata, report e Che Tempo Che Fa si sono confermati tra i programmi più seguiti, mentre nessuna trasmissione ha superato i 2,5 milioni di spettatori. Di seguito, i dati Auditel dettagliati suddivisi tra prima serata, daytime, access prime time e preserale.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Gli ascolti tv di domenica 25 gennaio 2026 hanno offerto una serata televisiva molto frammentata, con Rai1 e Canale5 protagoniste nell’access prime time, mentre in prima serata nessun programma sfonda il muro dei 2,5 milioni. Ottimi risultati per Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna, Report e Che Tempo Che Fa. Su Rai1, Prima di Noi ha interessato 2.012.000 spettatori con il 12.4% di share dalle 21:48 alle 23:32. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha raccolto 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

