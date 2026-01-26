Gli ascolti TV del 25 gennaio confermano Gerry Scotti come protagonista della serata, mentre Fabio Fazio si avvicina con risultati rilevanti. La domenica si conclude con una sfida tra i principali volti della televisione italiana, segnando il ritorno stabile di Fazio in prima serata. Un quadro che riflette l’interesse del pubblico verso programmi di intrattenimento e approfondimento, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti del panorama televisivo nazionale.

Si chiude un’altra domenica all’insegna delle grandi sfide televisive con il ritorno in pianta stabile di Fabio Fazio. Dopo il grande successo di Ornella Senza Fine, che ha fatto registrare numeri da record, il conduttore ligure ha riproposto il format tradizionale, arricchito da ospiti di calibro internazionale. Dall’altra parte della barricata, gli ingredienti sono rimasti gli stessi. Da un lato, Prima di noi su Rai1 e dall’altro Chi vuol essere milionario su Canale5, forte di un successo ormai consolidato. Ancora in prima serata, abbiamo assistito a una nuova puntata de Le Iene, mentre – su Rete4 – ampio spazio è stato concesso all’approfondimento e all’informazione con Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti TV del 25 gennaio, Gerry Scotti ancora protagonista. Ma Fabio Fazio tallona

