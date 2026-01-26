Arte a Faenza nasce la Galleria Marta sede dell’archivio Alfonso Leoni

A Faenza nasce la Galleria Marta, sede dell’archivio Alfonso Leoni. Questo spazio si configura come un punto di riferimento per l’arte contemporanea, ospitando il patrimonio di un artista di talento e personalità, Alfonso Leoni, prematuramente scomparso. La galleria intende promuovere la sua opera e favorire un dialogo tra passato e presente, offrendo un contributo alla cultura artistica locale e nazionale.

(Adnkronos) – Un assoluto protagonista dell'arte contemporanea, un genio talentuosissimo e ribelle, purtroppo prematuramente scomparso. Ad Alfonso Leoni, il Mic Faenza, il museo internazionale delle ceramiche, nel 2020, nel quarantesimo anno della sua scomparsa, dedicò una bellissima mostra, un lungo lavoro di ricerca, a cura della direttrice del Mic Faenza Claudia Casali, in collaborazione con.

