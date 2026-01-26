Arsenal-Kairat Almaty Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L'Arsenal, attualmente in testa al girone di Champions League con tre vittorie, affronterà il Kairat Almaty nell'ultima partita del girone. La sfida si terrà all'Emirates il 28 gennaio 2026 alle 21:00. In questa analisi, si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che potrebbe consolidare la posizione dei Gunners nel torneo.
L’Arsenal è la capolista del girone unico di Champions League ed è ancora a punteggio pieno prima dell’ultima partita, che giocherà ad Emirates contro il Kairat Almaty. I Gunners sono già qualificati agli ottavi di finale ma puntano anche a chiudere con un percorso perfetto. La squadra londinese non ha sbagliato un colpo in questa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
