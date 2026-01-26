Arsenal-Kairat Almaty Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'Arsenal, attualmente in testa al girone di Champions League con tre vittorie, affronterà il Kairat Almaty nell'ultima partita del girone. La sfida si terrà all'Emirates il 28 gennaio 2026 alle 21:00. In questa analisi, si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che potrebbe consolidare la posizione dei Gunners nel torneo.

L’Arsenal è la capolista del girone unico di Champions League ed è ancora a punteggio pieno prima dell’ultima partita, che giocherà ad Emirates contro il Kairat Almaty. I Gunners sono già qualificati agli ottavi di finale ma puntano anche a chiudere con un percorso perfetto. La squadra londinese non ha sbagliato un colpo in questa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L'incontro tra Inter e Arsenal, in programma martedì sera al Meazza alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata di Champions League.

Pronostico Arsenal-Kairat Almaty: si chiude a punteggio pienoArsenal-Kairat Almaty è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta in campionato c ... ilveggente.it

Pronostico Arsenal vs Kairat Almaty – 28 Gennaio 2026Partita di altissimo livello nel contesto della UEFA Champions League, in programma il 28 Gennaio 2026 alle 21:00 presso l’Emirates Stadio. Una sfida che ... news-sports.it

