Arsenal-Kairat Almaty Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera all'Emirates, l’Arsenal affronta il Kairat Almaty nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I Gunners sono già certi del primo posto e puntano a chiudere al meglio, mentre gli avversari cercano ancora di conquistare un punto per sperare nel secondo posto. La partita si preannuncia tranquilla per l’Arsenal, che vuole mantenere il primato e arrivare con il morale alto alla fase successiva.

L'Arsenal è la capolista del girone unico di Champions League ed è ancora a punteggio pieno prima dell'ultima partita, che giocherà ad Emirates contro il Kairat Almaty. I Gunners sono già qualificati agli ottavi di finale ma puntano anche a chiudere con un percorso perfetto. La squadra londinese non ha sbagliato un colpo in questa.

