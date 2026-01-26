Ars et Labor una sola notte di pensieri | ufficializzato il nome del nuovo allenatore

L’Ars et Labor ha annunciato Carmine Parlato come nuovo allenatore. La scelta è stata comunicata dopo una breve fase di valutazione, in sostituzione di Stefano Di Benedetto, sollevato dall’incarico domenica pomeriggio. La società biancazzurra ha deciso di affidare la guida tecnica a Parlato, che prenderà subito in carico la squadra per proseguire il percorso stagionale.

Il nuovo allenatore dell’Ars et Labor è Carmine Parlato. Dopo una sola notte di riflessione, infatti, la società biancazzurra ha deciso e ufficializzato il nome del nuovo tecnico, che prenderà subito il posto di Stefano Di Benedetto, esonerato nel tardo pomeriggio di domenica 25, dopo il pareggio interno (per 2-2) contro il Medicina Fossatone. Nato a Napoli il 7 giugno 1970, Parlato vanta un importante passato da calciatore nel ruolo di terzino, avendo indossato - tra le altre - le maglie di Padova, Campobasso, Avellino, Mantova e Rovigo. Proprio a Rovigo, nel 2005, inizia la sua carriera da allenatore, conquistando immediatamente la promozione in Serie C2.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

