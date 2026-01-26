arrivano i giorni della merlasulle marche piogge e ventocon nevicate in alta collina

L’ultima settimana di gennaio porta condizioni climatiche variabili nelle Marche, con piogge, vento e nevicate in alta collina. Questo periodo, noto come Giorni della Merla, segna il culmine dell’inverno e influisce sul clima regionale. È importante monitorare le previsioni per affrontare al meglio eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche.

Che tempo ci aspetta nell'ultima settimana di gennaio? Entriamo nel periodo clou dell'inverno, quello che include i Giorni della Merla, gli ultimi tre di gennaio che la tradizione popolare vorrebbe come i più freddi dell’anno. Nel 2005 fecero rabbrividire i marchigiani, con una temperatura media regionale di un grado sotto lo zero nelle 72 ore che chiudevano il mese. Memorie degli inverni di una volta, uscite da una capsula del tempo, mettendo i dati a confronto con il 29-30-31 gennaio dello scorso anno, che nelle statistiche dell'agenzia regionale Amap fecero registrare 9,7° nella media dei tre giorni considerati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

I giorni della Merla segnano un periodo di transizione spesso caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili.

Il maltempo si prepara a colpire l’Italia, portando piogge e nevicate anche in zone collinari.

