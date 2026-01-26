Arrivano i giorni della merla ma farà davvero così freddo? Forse no

I giorni della merla, che comprendono il 29, 30 e 31 gennaio, sono tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno. Tuttavia, le condizioni climatiche di questi giorni possono variare di anno in anno, e spesso il freddo intenso non si manifesta in modo evidente. È interessante osservare come questa tradizione abbia radici antiche, anche se le temperature odierne non sempre corrispondono alle aspettative storiche.

Il 29, il 30 e il 31 gennaio sono detti i "Giorni della merla". Tradizionalmente si dice siano i giorni più freddi del'anno. Ma perché si chiamano proprio così? Cosa c'entra la merla? Ed è vero che in base a come saranno la primavera cambierà? Le leggende che girano attorno ai cosiddetti "Giorni della merla" sono diverse. Un racconto popolare, ad esempio, narra che una merla bianca con i suoi pulcini (anch'essi tutti bianchi), per ripararsi dal freddo si rifugiarono in un comignolo e ne uscirono l'1 febbraio tutti neri per la fuliggine e che da quel giorno in poi tutti i merli furono neri.🔗 Leggi su Milanotoday.it

I Giorni della Merla: tradizione, leggende e il freddoI Giorni della Merla, che si svolgono tra il 29 e il 31 gennaio, rappresentano un momento tradizionale molto radicato in Italia.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

