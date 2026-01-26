Arriva la carne premium, un’esperienza di gusto invecchiata come il vino. Le bistecche stagionate, apprezzate per la loro qualità superiore, raggiungono prezzi superiori ai 180 euro al chilo. Questa tendenza, già diffusa in altri settori, si sta affermando anche nel mondo della carne di alta gamma, offrendo ai consumatori una scelta esclusiva e raffinata.

La parola chiave non è bellissima, premiurizzazione, in più come termine mutuato dall’inglese a tanti farà storcere il naso ma è quanto sta accadendo sulla scorta di quanto effettuato già da molto tempo dal vino, nel settore delle carni con la creazione del segmento delle bistecche dry aged. Esattamente come avvenuto nel vino, si tratta di creare una fascia premium anche giocando sul fattore tempo e quindi sull’invecchiamento per arrivare a una maggiore redditività. È in questo modo che il metodo di frollatura estrema dry aged trasforma la bistecca in un’esperienza sensoriale, a tutti gli effetti in un bene di lusso che può arrivare a superare i 180 euro al chilo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Arriva la carne premium: invecchiate come il vino le bistecche stagionate superano i 180 euro al chilo

Leggi anche: Carne scaduta, finalmente allerta alimentare: 180 tonnellate sequestrate al macello Bervini

Medicina: ad Ancona superano il semestre filtro 180 studenti su 1.054, esami riparativi per 209All’Università Politecnica delle Marche di Ancona, le recenti modalità di accesso ai corsi di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria sono state oggetto di attenzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cibo per cani e clima: perché alcune diete premium pesano più del piatto umano; La carne in mensa puzzava: a scuola arriva Ats; Napoli, a Città della Scienza arriva Aphel: il primo robot guida museale assunto in Italia.

«La carne in mensa puzzava»: a scuola arriva AtsValmorea, allarme per la fesa di tacchino. Il sindaco: «Tanfo disgustoso. Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità» ... laprovinciadicomo.it

Quando il piatto arriva sfrigolante, si fa silenzio. Carne alla griglia, verdure arrostite, patate dorate, pomodorini confit. Tutto servito su piastra calda, tutto ancora vivo di brace e profumo. È uno di quei piatti che non chiedono attenzione: se la prendono. E a tavol - facebook.com facebook