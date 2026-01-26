Il dottor Matteo Zagati si unisce al territorio di San Marcello Piteglio, assumendo la gestione delle attività mediche nel settore occidentale del comune, in sostituzione del dottor Sandro Andreotti, recentemente in pensione. Con esperienza e professionalità, il nuovo medico si impegna a garantire continuità assistenziale e attenzione alle esigenze della comunità locale.

Si chiama Matteo Zagati, il medico che ha preso in carico il versante occidentale del Comune di San Marcello Piteglio, sostituendo il dottor Sandro Andreotti, appena pensionato. Il giovane professionista si è presentato ufficialmente ai suoi pazienti sabato dopo che aveva iniziato il servizio a partire dal 3 gennaio. Il dottor Zagati, ha dimostrato ottime capacità comunicative organizzative. I pazienti che attualmente lo hanno scelto sono circa 500 ma gli inviti a richiederlo come medico di famiglia provengono da ogni dove, anche perché se non ci saranno sufficienti adesioni sarà costretto a lasciare l’incarico prima ancora di averlo strutturato completamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Arriva il dottor Zagati: Una sfida che mi piace; Domani presentazione del medico.

