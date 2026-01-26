Arresto per sequestro di persona a San Mango sul Calore | la ricostruzione delle indagini

Il 24 gennaio 2026, a San Mango sul Calore, i Carabinieri hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per sequestro di persona ai danni di una donna. Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato a questo risultato, contribuendo a fare luce sull’accaduto. Di seguito si presenta una ricostruzione dettagliata degli eventi e delle attività investigative che hanno portato all’arresto.

L'arresto ha avuto luogo nell'abitazione della donna, situata nel comune di San Mango sul Calore, dopo che la presunta vittima aveva allertato le autorità Il 24 gennaio 2026, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per sequestro di persona ai danni di una donna, a seguito di un intervento dei Carabinieri. L'arresto ha avuto luogo nell'abitazione della donna, situata nel comune di San Mango sul Calore, dopo che la presunta vittima aveva allertato le autorità. Secondo quanto emerge dal decreto di convalida dell'arresto, l’indagato avrebbe posto in essere una serie di atti che, secondo l’accusa, integrerebbero pienamente gli estremi del reato di sequestro di persona.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

