Armani – The King of Fashion | arriva il biopic su Giorgio Armani con Bobby Moresco alla regia!

Arriva il biopic su Giorgio Armani, uno dei protagonisti più iconici della moda italiana. Diretto dal premio Oscar Bobby Moresco, il film intende raccontare la vita e la carriera del celebre stilista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua influenza nel settore. Un progetto che unisce il mondo del cinema e della moda, valorizzando la figura di Armani come simbolo di eleganza e innovazione.

Il mondo del cinema e della moda si preparano a celebrare una leggenda. È ufficiale: il premio Oscar Bobby Moresco ( Crash ) dirigerà “Armani – The King Of Fashion”, l’atteso biopic sulla vita di Giorgio Armani. Il progetto, prodotto da Andrea Iervolino, promette di ripercorrere l’ascesa di uno degli uomini più influenti del XX e XXI secolo, scomparso lo scorso settembre all’età di 91 anni. Tuttavia, nonostante l’anima profondamente italiana del marchio, la produzione potrebbe clamorosamente spostarsi all’estero. Un team da Oscar per “The King of Fashion”. Dopo il successo di pellicole dedicate a icone dell’automobilismo come Ferrari, Lamborghini e Maserati, il produttore Andrea Iervolino torna a collaborare con Bobby Moresco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

La prima sfilata EA7 firmata Leo Dell'Orco e l'omaggio a King George di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: "Giorgio Armani sarà eterno"

