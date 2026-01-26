Arbitri ancora polemiche | Gianluca Rocchi vede la poltrona a rischio pronto Daniele Orsato

Le controversie arbitrali continuano a caratterizzare il calcio italiano, con polemiche che si ripetono ogni weekend. Questa volta, Gianluca Rocchi sarebbe a rischio di scomparsa dalla scena, mentre si fa avanti il nome di Daniele Orsato come possibile sostituto. Gli errori e le decisioni discutibili degli arbitri restano al centro del dibattito, evidenziando la difficoltà di garantire la massima imparzialità e precisione in campo.

Non c’è un weekend calcistico in cui non emergano gravi errori arbitrali. E quello appena terminato non ha fatto eccezioni. Con le polemiche su Juventus-Napoli, per un rigore clamoroso non concesso ai partenopei. E ora Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, vede a rischio la sua poltrona. Il var..cieco. Nella partita vinta nettamente dai bianconeri per 3-0, sull’1-0, nel primo tempo, né l’arbitro Mariani, né soprattutto il Var hanno visto le trattenute nette in area ai danni di Hojlund e Vergara. E anche in Genoa-Bologna, l’espulsione di Skorupski, portiere dei bolognesi, è stato un errore colossale dell’arbitro Maresca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

