Recenti voci suggeriscono che Apple potrebbe affidarsi a Intel per la produzione dei futuri chip degli iPhone, offrendo un’alternativa a TSMC. Questa possibile scelta strategica potrebbe influenzare la catena di approvvigionamento e la tecnologia alla base dei dispositivi Apple. Restano da confermare le fonti, ma l’ipotesi apre a nuovi scenari per il settore dei semiconduttori e l’evoluzione dei prodotti Apple.

Secondo alcune indiscrezioni, Apple potrebbe riscrivere, almeno in parte, la mappa della produzione dei chip per iPhone. Non subito, ma con uno sguardo fissato al 2028. A rilanciare l’indiscrezione è Jeff Pu di GF Securities: secondo l’analista, Apple starebbe valutando Intel come secondo partner industriale per alcuni processori destinati agli iPhone di fascia più bassa. Intel come fonderia, non come designer. L’ipotesi non prevede un ritorno al passato, quando Apple utilizzava chip progettati da terzi. Intel, in questo scenario, agirebbe esclusivamente come fonderia, producendo semiconduttori interamente progettati a Cupertino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Apple e i nuovi chip: sarà Intel a produrre gli iPhone del futuro? La strada alternativa a TMSC

Argomenti discussi: Offerte Amazon sugli iPhone di ultima generazione: iPhone 16e da 549€ e i nuovi iPhone 17 in sconto fino alla versione Pro Max; Apple e Intel vicine per la produzione dei chip dei nuovi iPhone, i rumor insistono; MacBook Pro M5 Pro e Max in arrivo ad inizio settimana; Come Apple userà Gemini per la nuova Siri.

