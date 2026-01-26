Antonio Maria Rinaldi fa sul serio | vuole diventare sindaco di Roma Arrivano le dimissioni dalla finanziaria

Antonio Maria Rinaldi si impegna ufficialmente nella corsa a sindaco di Roma, candidandosi con il centrodestra. Dopo aver annunciato la sua candidatura, l’economista ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della società di cui era a capo, segnando un passo importante nel suo percorso politico. La sua candidatura rappresenta un elemento di novità nel panorama romano, con l’obiettivo di contribuire a un progetto di cambiamento per la città.

L’ex europarlamentare proposto dalla Lega come anti-Gualtieri ha accettato la candidatura: “Impegno politico inconciliabile con guida società quotata” Antonio Maria Rinaldi fa sul serio. Proposto con una fuga in avanti dalla Lega come prossimo candidato sindaco di Roma per il centrodestra, l’economista ha accettato la candidatura e lasciato la guida della società di cui era presidente. “La decisione discende esclusivamente dall’accettazione della mia candidatura proposta dalla Lega a Sindaco di Roma. La mia coscienza, la mia integrità personale e quella che definisco correttezza deontolgica impongono una scelta netta: l’impegno politico non è conciliabile con la guida di una società quotata” ha scritto l’ex europarlamentare sui propri social.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su antonio maria

Antonio Maria Rinaldi è un economista e europarlamentare noto per le sue posizioni euroscettiche e sovraniste.

La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Elezioni a Roma, la Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco; Elezioni Roma, la Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco; La Lega propone Antonio Maria Rinaldi candidato sindaco di Roma; Roma, la Lega propone Antonio Maria Rinaldi candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Poltrone/ Trevi Finanziaria Industriale, si dimette il presidente Antonio Maria RinaldiLe dimissioni sono motivate esclusivamente da ragioni connesse alla sua designazione quale candidato alla carica di Sindaco di Roma ... affaritaliani.it

Trevi: presidente Rinaldi rassegna dimissioniLe dimissioni sono motivate esclusivamente da ragioni connesse alla sua designazione quale candidato alla carica di sindaco di Roma ... borse.it

Orgogliosamente italiano, euroscettico e riferimento per il sovranismo. Così si presenta Antonio Maria Rinaldi, il candidato sindaco proposto dalla Lega: https://fanpa.ge/d7FwN - facebook.com facebook

Roma, la Lega indica Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco x.com