Antonello Lauretti festeggia al Minerva attorniato dai vip

Antonello Lauretti ha celebrato il suo compleanno al Minerva Hotel di Roma, circondato da amici e personalità del mondo dello spettacolo. La serata si è svolta in una delle location più raffinate della capitale, l’Orient Express Hotel Minerva, recentemente rinnovato con cura e attenzione ai dettagli. Un evento elegante che ha unito stile e sobrietà, sottolineando la posizione di Lauretti come figura di rilievo nel settore degli eventi a Roma.

Roma si è accesa di eleganza e mondanità per il compleanno di Antonello Lauretti famoso organizzatore di eventi, celebrato in una delle cornici più affascinanti e glamour della Capitale: l'Orient Express Hotel Minerva, gioiello nel cuore di Roma, recentemente restituito alla città dopo un'importante e accurata ristrutturazione. Un luogo iconico, oggi rinnovato in ogni dettaglio, che ha fatto da scenario perfetto a una serata all'insegna dello stile e delle emozioni. Ad accogliere gli ospiti, il direttore dell'hotel Simone Giorgi, che ha dato il benvenuto a un parterre ricco di volti noti della televisione italiana, del mondo dello spettacolo e della mondanità romana.

