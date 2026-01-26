Antonella Clerici la settimana si apre con una notizia bomba | Non me l’aspettavo

La puntata di lunedì 26 gennaio di un noto cooking show mattutino si apre con una sorpresa inaspettata da parte di Antonella Clerici. La conduttrice ha condiviso un episodio che ha subito catturato l’attenzione, spostando l’interesse dallo studio alle piste da sci. Un avvenimento che ha lasciato i presenti e gli spettatori senza parole, evidenziando un inizio di settimana fuori dal comune.

La puntata di lunedì 26 gennaio del cooking show mattutino dell'ammiraglia Rai si è aperta con un racconto che ha subito spostato l'attenzione dallo studio alle piste da sci. Antonella Clerici ha scelto di iniziare parlando di sport e di emozioni forti, sottolineando come il fine settimana appena trascorso sia stato segnato da un'impresa capace di andare oltre il risultato agonistico. Un momento televisivo in cui la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico a casa un sentimento di orgoglio collettivo. Nel suo intervento, la presentatrice ha ricordato la straordinaria vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Coppa del mondo, ottenuta su una delle piste più iconiche del circuito.

