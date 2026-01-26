Nella terza puntata de La Preside, la fiction di Rai1 ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, Lucia si trova in difficoltà mentre Mario subisce un’aggressione. La serie, che racconta la sfida di una preside coraggiosa in un quartiere difficile di Caivano, prosegue con tensione e momenti di riflessione, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide quotidiane affrontate da chi cerca di fare la differenza.

La fiction di Rai1 ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la preside coraggiosa che ha trasformato un quartiere difficile di Caivano, continua a emozionare. Nella terza puntata de La Preside, in onda questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, Eugenia Liguori – interpretata da Lucia Ranieri – dovrà affrontare nuove sfide tra studenti in difficoltà, istituzioni complicate e situazioni impreviste all’interno della scuola. Lucia nei guai: prime anticipazioni. Il primo episodio della puntata, intitolato “Le forze oscure”, vedrà Lucia sempre più coinvolta nella vicenda di Nicola, di cui è innamorata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Anticipazioni La Preside, 3ª puntata: Lucia nei guai e Mario vittima di un’aggressione

Leggi anche: La Preside, anticipazioni stasera 19 gennaio 2026: Marita intrappolata in una relazione tossica, Mario vittima di bullismo

Leggi anche: Dopo il boom di ascolti della prima puntata, Luisa Ranieri torna stasera in tv con la seconda puntata di "La Preside": le anticipazioni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Preside, anticipazioni terza serata (26 gennaio): Eugenia deve intervenire subito, Mario subisce un agguato; La Preside, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni; La preside: la trama del quinto e del sesto episodio; La Preside, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 26 gennaio: quando la scuola non basta.

La Preside: anticipazioni terza puntata della fiction di Rai 1 con Luisa RanieriLa Preside, è solo alla sua terza puntata ma continua a dimostrasi un grande successo. Luisa Ranieri incassa un altro risultato positivo dopo il grande ... filmpost.it

Anticipazioni La Preside, 3a puntata di oggi 26 gennaio 2026/ Lucia nei guai, Mario vittima di un agguatoAnticipazioni La Preside, 3a puntata di oggi 26 gennaio 2026: Lucia nei guai, Mario vittima di un agguato, Eugenia sempre più sola e delusa ... ilsussidiario.net

La Preside, anticipazioni terza puntata in onda lunedì 26 gennaio 2026 https://www.centrometeoitaliano.it/attualita/la-preside-anticipazioni-terza-puntata-in-onda-lunedi-26-gennaio-2026-176649/utm_source=facebook_fb01&utm_medium=faceboo facebook

Che cosa vedere in tv stasera, 19 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da La Preside a Zelig 30 x.com