Anomalie nei sistemi antincendio di un bar di Varese licenza sospesa e riattivata dopo l' arrivo di un tecnico

A Varese, un bar è stato temporaneamente chiuso a causa di anomalie nel sistema antincendio. Dopo l’intervento di un tecnico specializzato e l’approvazione delle autorità competenti, la licenza è stata riattivata e il locale ha ripreso regolarmente l’attività. L’intervento ha garantito il rispetto delle norme di sicurezza, assicurando un ambiente sicuro per clienti e staff.

L’attività di un locale notturno della provincia di Varese è stata sospesa e poi riaperta in sicurezza, dopo che nella serata di sabato sono stati effettuati controlli straordinari per il rispetto delle normative antincendio. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, è stata avviata a seguito di segnalazioni relative a possibili carenze nei sistemi di sicurezza. I controlli in un locale di Varese Verifiche approfondite degli impianti antincendio Malfunzionamento dell'allarme e sospensione degli ingressi Intervento tecnico e riapertura del locale I controlli in un locale di Varese L’intervento è scattato nella serata di sabato, quando le forze dell’ordine hanno deciso di effettuare un accesso ispettivo presso un locale notturno della provincia di Varese. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Anomalie nei sistemi antincendio di un bar di Varese, licenza sospesa e riattivata dopo l'arrivo di un tecnico Approfondimenti su anomalie sistemi Abusi alcolici e clienti con precedenti: sospesa la licenza di un bar Abusi alcolici e clienti con precedenti: sospesa la licenza di un bar Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Roma, chiuso lo storico Piper: anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. Anomalie nei sistemi antincendio di un bar di Varese, licenza sospesa e riattivata dopo l'arrivo di un tecnicoLocale notturno chiuso a Varese per un guasto all'allarme antincendio: riapertura dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. virgilio.it Sistemi antincendio evoluti, la sicurezza diventa parte dell’edificio smartLa protezione antincendio è l’insieme coordinato di misure che limitano i danni in caso di incendio e si articola in due famiglie complementari, attiva e passiva. La protezione attiva richiede ... edilportale.com La manutenzione dei grandi stabilimenti industriali inizia dalla prevenzione. Esistono sistemi che utilizzano droni dotati di sensori termici per rilevare anomalie termiche non visibili a occhio nudo. Questa tecnologia permette di pianificare interventi mirati, evita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.