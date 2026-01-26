Anomalie nei sistemi antincendio di un bar di Varese licenza sospesa e riattivata dopo l' arrivo di un tecnico

A Varese, un bar è stato temporaneamente chiuso a causa di anomalie nel sistema antincendio. Dopo l’intervento di un tecnico specializzato e l’approvazione delle autorità competenti, la licenza è stata riattivata e il locale ha ripreso regolarmente l’attività. L’intervento ha garantito il rispetto delle norme di sicurezza, assicurando un ambiente sicuro per clienti e staff.

L’attività di un locale notturno della provincia di Varese è stata sospesa e poi riaperta in sicurezza, dopo che nella serata di sabato sono stati effettuati controlli straordinari per il rispetto delle normative antincendio. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, è stata avviata a seguito di segnalazioni relative a possibili carenze nei sistemi di sicurezza. I controlli in un locale di Varese Verifiche approfondite degli impianti antincendio Malfunzionamento dell'allarme e sospensione degli ingressi Intervento tecnico e riapertura del locale I controlli in un locale di Varese L’intervento è scattato nella serata di sabato, quando le forze dell’ordine hanno deciso di effettuare un accesso ispettivo presso un locale notturno della provincia di Varese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

