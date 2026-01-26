Annalisa Bruni e Nilla Patrizia Licciardo presentano Storie da bar a Mestre

Il 30 gennaio alle ore 18.00, presso l’Emeroteca dell’Arte a Mestre, Annalisa Bruni e Nilla Patrizia Licciardo presenteranno il volume

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18.00 al caffè letterario dell’Emeroteca dell’Arte di Mestre, Annalisa Bruni e Nilla Patrizia Licciardo presenteranno il volume Storie da bar, a cura di Alessio Dimartino, pubblicato da Giulio Perrone Editore nella collana “L’Antologica”. Letture a cura di Elvira Naccari (Voci di Carta). Storie da bar è un’antologia di ventotto racconti ambientati in altrettanti locali realmente esistenti sull’intero territorio nazionale. Sebbene il rito del caffè non sia un elemento trascurabile della nostra cultura, il bar non è semplicemente un luogo dove bere un caffè o un aperitivo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

