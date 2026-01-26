Anm da follia I giudici utilizzano il morto di Minneapolis per fare propaganda al No Negli Usa si ispirano a Nordio

Recenti dichiarazioni e immagini diffuse sui social hanno suscitato discussioni riguardo all’uso di eventi tragici, come la morte di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis, per scopi politici. Alcuni giudici e figure pubbliche sembrano fare riferimento a questi episodi in modo controverso, sollevando dubbi sulla loro interpretazione e sulle implicazioni di tali utilizzi mediatici. È importante analizzare con attenzione e sobrietà le responsabilità e il contesto di queste vicende.

Un post delirante, con l'immagine dell'ultima vittima dell'Ice a Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti, l'uomo di 37 anni ucciso da agenti federali. Lo aveva pubblicato, e poi ritirato, opportunamente ( ma lo screen shot è nella foto in alto ), il segretario dell'Anm, l'associazione nazionale dei magistrati, Rocco Maruotti, nel quale, a corredo dell'immagine choccante, scriveva: "Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella democrazia in cui sistema giudiziario si ispira la riforma Meloni-Nordio". In altre parole, anche in Italia, se passasse il "Sì" al referendum, il rischio di una deriva americana, con i poliziotti (a torto o a ragione) che usano le maniere forti, o troppo forti, sarebbe concreto.

