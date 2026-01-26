anguillara sul suicidio dei genitori di carlomagno si indaga per istigazione pressioni odio social e quel biglietto di addio

A Anguillara si indaga sull’episodio di suicidio dei genitori di Carlomagno per possibile istigazione. Le circostanze, tra pressioni sociali e un biglietto di addio, sono al centro delle indagini. L’uomo ha riferito di aver trovato una lettera e di aver chiamato la zia, poiché i genitori erano scomparsi quando è rientrato a casa. La vicenda solleva questioni su possibile coinvolgimento e motivazioni dietro il gesto.

«Erano venuti a stare da me per togliersi da Anguillara, quando sono rientrato in casa non c’erano, ho trovato la lettera e chiamato mia zia perché corresse da loro». La tragedia, annunciata con delle parole scritte a mano, era lì davanti ai suoi occhi. E Davide, figlio minore di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, ha sperato fino all’ultimo che quelle parole, che raccontavano l’odio collettivo e anche l’odio social, fossero solo lo sfogo estremo dei suoi genitori. Che il coraggio alla fine venisse meno e che avrebbero desistito dal compiere ciò che poi, invece, è avvenuto con estrema lucidità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

