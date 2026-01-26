L'odio sui social network si manifesta spesso in commenti violenti e crudeli, rendendo il dolore più difficile da affrontare. Paolo Crepet evidenzia come questa ferocia possa avere conseguenze devastanti, soprattutto quando le colpe vengono attribuite ingiustamente ai genitori. In un contesto digitale sempre più invasivo, è importante riflettere sull'impatto di questi comportamenti e sulla necessità di un uso più consapevole delle piattaforme online.

L’odio dei social è feroce e colpisce in modo spietato. Le colpe dei figli ricadono sui padri. «Si tratta di un fenomeno terribile dei nostri tempi. E si amplifica in una piccola città dove sai che se esci di casa sarai additato, non sarai libero neppure di andare a prendere un caffè». Il professor Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, molto attento ai temi legati al disagio delle famiglie, prova a decriptare la tragedia di Anguillara dove allo strazio per un marito che uccide la moglie si è aggiunto quello del suicidio dei genitori dell’uomo che non hanno sopportato il dolore di quanto successo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anguillara, Paolo Crepet: «La ferocia dei commenti sul web può rendere il dolore intollerabile»

