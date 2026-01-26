Anguillara morti i coniugi Carlomagno | aperto fascicolo per istigazione a suicidio

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei coniugi Pasquale Carlomagno e Maria Messenio di Anguillara. L’indagine è condotta contro ignoti e mira a chiarire le circostanze del tragico evento. La notizia evidenzia l’attenzione delle autorità sulla vicenda, ancora in fase di approfondimento.

La procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio contro ignoti, in seguito alla morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, padre e madre di Claudio Carlomagno. Quest'ultimo è in carcere per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto nell'abitazione della coppia, nel comune di Anguillara Sabazia (in provincia di Roma). I genitori sono stati trovati morti nella loro casa nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio. L'apertura del fascicolo d'indagine servirà anche per effettuare alcuni esami, tra i quali l'autopsia.

