Anguillara la telefonata nella notte di Carlomagno | ipotesi-choc in Procura

Indagini sull’omicidio di Federica Torzullo: una telefonata notturna tra l’8 e il 9 gennaio emerge come elemento centrale. La Procura analizza questa comunicazione, considerandola un possibile indizio nella ricostruzione dei fatti. La scoperta apre nuove ipotesi sull’accaduto, contribuendo a chiarire le circostanze e i soggetti coinvolti nel caso. Restano ancora da approfondire dettagli e implicazioni di questa comunicazione nella complessa indagine.

È una telefonata effettuata nella notte tra l’8 e il 9 gennaio il nuovo punto fermo dell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo. Una chiamata che Claudio Carlomagno avrebbe fatto o ricevuto dopo l’aggressione mortale alla moglie e che apre all’ipotesi che l’uomo non abbia agito da solo. A diciotto giorni dall’inizio delle indagini, gli inquirenti ritengono che le risposte decisive siano contenute nella memoria di tre telefoni cellulari: quello dell’indagato e quelli dei suoi genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, morti in un presunto doppio suicidio. I messaggi inviati dai due prima di togliersi la vita sono ora al vaglio degli investigatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Anguillara Sabazia, si torna a discutere del femminicidio di Federica Torzullo.

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia.

Choc ad #Anguillara. Il suicidio dei genitori dell’uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie. La sorella della donna: “Orrore nell’orrore”. #Tg1 Roberta Ferrari facebook