Inizia oggi un’indagine sulla tragica vicenda di Anguillara, con la lettera di addio dei genitori del sospetto e le loro accuse pubbliche. Mentre il pm valuta l’ipotesi di istigazione, il ruolo del padre Pasquale rimane non indagato. Intanto, il giovane in carcere esprime il desiderio di suicidarsi, senza però trovare il coraggio. Una situazione complessa che richiede attenzione e rispetto per le persone coinvolte.

C’è una parte della loro lettera di addio che i coniugi Carlomagno hanno riservato ai media. Perché è anche per ciò che hanno letto sui social e sui giornali, e hanno visto in tv — come scritto al figlio Davide, dal quale si erano rifugiati a Roma — che Pasquale e Maria avrebbero deciso di farla finita. Insieme, come insieme erano stati inghiottiti all’improvviso da una storia tragica e più grande di loro: l’omicidio della nuora Federica Torzullo il 9 gennaio scorso per mano dell’altro figlio, Claudio Carlomagno, ora in carcere a Civitavecchia. È «sorvegliato a vista» dagli agenti già dal giorno del suo arresto, il 18 gennaio, e adesso più di prima: per evitare che possa commettere gesti disperati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

