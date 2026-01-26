Anguillara il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno visto da Paolo Crepet | la piccola città e i social

In un contesto di crescente esposizione sui social, Paolo Crepet analizza il caso di Anguillara, dove i genitori di Claudio Carlomagno si sono suicidati. La vicenda evidenzia le conseguenze della violenza digitale e il suo impatto sulla comunità locale, sollevando riflessioni sulla responsabilità collettiva e il ruolo dei social media nel dibattito pubblico.

È ora oggetto di accertamenti ad Anguillara il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno: la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione e disposto l’autopsia. Sulla vicenda e sul racconto pubblico pesa anche il tema dei social; Paolo Crepet invita alla cautela sulle cause e parla dell’effetto di gogna mediatica e minacce, amplificato in una piccola città. Anguillara, il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno Ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, alla morte di Federica Torzullo e all’arresto dell’ex marito Claudio Agostino Carlomagno si è aggiunta la notizia del suicidio dei genitori dell’uomo, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati deceduti

