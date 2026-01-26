A Anguillara, domani saranno effettuate le autopsie sui genitori del sospetto coinvolto nel caso. L’indagine, ancora in fase preliminare, si concentra sull’ipotesi di istigazione, mentre il ruolo del padre Pasquale non risulta indagato né come complice. Il legale di Carlomagno esprime rammarico per le accuse e segnala un possibile pentimento del suo assistito. La vicenda prosegue con l’obiettivo di chiarire i punti ancora oscuri.

C’è una parte della loro lettera di addio che i coniugi Carlomagno hanno riservato ai media. Perché è anche per ciò che hanno letto sui social e sui giornali, e hanno visto in tv — come scritto al figlio Davide, dal quale si erano rifugiati a Roma — che Pasquale e Maria avrebbero deciso di farla finita. Insieme, come insieme erano stati inghiottiti all’improvviso da una storia tragica e più grande di loro: l’omicidio della nuora Federica Torzullo il 9 gennaio scorso per mano dell’altro figlio, Claudio Carlomagno, ora in carcere a Civitavecchia. È «sorvegliato a vista» dagli agenti già dal giorno del suo arresto, il 18 gennaio, e adesso più di prima: per evitare che possa commettere gesti disperati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Anguillara, domani le autopsie sui genitori del killer. Si indaga per istigazione. «Gogna contro di noi» Il legale: Carlomagno è pentito

A Anguillara, si indaga sull’omicidio dei genitori del presunto killer, con autopsie in programma.

Sono state diffuse le lettere di addio dei genitori di Claudio Carlomagno, i quali si sono suicidati, apparentemente sotto pressione.

