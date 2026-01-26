A Anguillara, si indaga sull’omicidio dei genitori del presunto killer, con autopsie in programma. Il pm sta valutando l’ipotesi di istigazione, mentre il padre Pasquale, inizialmente non indagato, non è stato finora collegato come complice. Nel frattempo, è stata sequestrata la villetta coinvolta nel caso, nell’ambito delle attività investigative.

C’è una parte della loro lettera di addio che i coniugi Carlomagno hanno riservato ai media. Perché è anche per ciò che hanno letto sui social e sui giornali, e hanno visto in tv — come scritto al figlio Davide, dal quale si erano rifugiati a Roma — che Pasquale e Maria avrebbero deciso di farla finita. Insieme, come insieme erano stati inghiottiti all’improvviso da una storia tragica e più grande di loro: l’omicidio della nuora Federica Torzullo il 9 gennaio scorso per mano dell’altro figlio, Claudio Carlomagno, ora in carcere a Civitavecchia. È «sorvegliato a vista» dagli agenti già dal giorno del suo arresto, il 18 gennaio, e adesso più di prima: per evitare che possa commettere gesti disperati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

A Anguillara, la morte dei genitori di Claudio Carlomagno ha suscitato profonde preoccupazioni.

A Anguillara si indaga sull’episodio di suicidio dei genitori di Carlomagno per possibile istigazione.

Femminicidio di Anguillara, Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitoriClaudio Carlomagno, reo cofesso del femminicidio della moglie, è venuto a conoscenza della morte dei genitori, trovati impiccati ieri a Anguillara nella loro villetta a una trave del portico del giard ... rtl.it

Anguillara, suicidio genitori Carlomagno: si indaga per istigazione https://tg.la7.it/cronaca/angulliara-femminicidio-claudio-carlomagno-suicidio-genitori-morti-26-01-2026-251571 - facebook.com facebook

#Anguillara Sequestrata la villa dei coniugi Carlomagno, trovati impiccati nel garage, sabato; martedì le autopsie. La nuova inchiesta si concentrerà sui post social, circolati dopo il femminicidio di Federico Torzullo per mano del figlio, il reo confesso Claudio x.com