A Anguillara, si indaga sull’omicidio dei genitori del presunto killer, con autopsie in programma. Il pm sta valutando l’ipotesi di istigazione, mentre il padre Pasquale, inizialmente non indagato, non è stato finora collegato come complice. Nel frattempo, è stata sequestrata la villetta coinvolta nel caso, nell’ambito delle attività investigative.

C’è una parte della loro lettera di addio che i coniugi Carlomagno hanno riservato ai media. Perché è anche per ciò che hanno letto sui social e sui giornali, e hanno visto in tv — come scritto al figlio Davide, dal quale si erano rifugiati a Roma — che Pasquale e Maria avrebbero deciso di farla finita. Insieme, come insieme erano stati inghiottiti all’improvviso da una storia tragica e più grande di loro: l’omicidio della nuora Federica Torzullo il 9 gennaio scorso per mano dell’altro figlio, Claudio Carlomagno, ora in carcere a Civitavecchia.  È «sorvegliato a vista» dagli agenti già dal giorno del suo arresto, il 18 gennaio, e adesso più di prima: per evitare che possa commettere gesti disperati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

